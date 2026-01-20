الداخلية تكشف حقيقة سرقة مشغولات ذهبية من تاجر بقنا

رصدت أجهزة وزارة الداخلية ما تم تداوله عبر أحد المواقع الإخبارية بشأن الادعاء بتعرض تاجر مشغولات ذهبية لسرقة كمية من المصوغات الذهبية بمحافظة قنا.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 17 الجاري، تلقى مركز شرطة قنا بلاغًا من تاجر مصوغات ذهبية ونجله — مصابين بجروح وكدمات متفرقة، ومقيمين بدائرة مركز دشنا — أفادا بأنه أثناء سيرهما بالسيارة الخاصة بهما بدائرة المركز، فوجئا بقيام شخصين، يحمل أحدهما سلاحًا ناريًا، باعتراض طريقهما والتعدي عليهما بالضرب، محدثين إصابتهما المشار إليها، في محاولة لسرقة السيارة، إلا أنهما لم يتمكنا من ذلك، وقاما بسرقة حقيبة زعما احتواءها على كمية من المشغولات الذهبية يزيد وزنها على 2 كيلوجرام، بالإضافة إلى هاتفين محمولين، ثم فرا هاربين.

وباستكمال الفحص، تبين عدم صحة ادعائهما بشأن سرقة المشغولات الذهبية، كما كشفت التحريات عن وجود خلافات مالية بين أحد المبلغين وأحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا.

وأمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر باستعانته بـخمسة أشخاص لارتكاب الواقعة، تم ضبط اثنين منهم، وجارٍ ضبط باقي المتهمين، وجميعهم مقيمون بذات الدائرة.

وبمواجهة المتهمين المضبوطين، أقرا باشتراكهما مع باقي المتهمين في استيقاف المجني عليهما والتعدي عليهما بالضرب، محدثين إصابتهما، في محاولة لسرقة السيارة بالإكراه، مستخدمين سلاحًا ناريًا (بندقية آلية)، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك، وقاموا بسرقة الهاتفين المحمولين فقط، ونفوا الاستيلاء على أي حقيبة تحتوي على مشغولات ذهبية.

وبإرشادهما تم ضبط الهاتفين المحمولين المستولى عليهما، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.