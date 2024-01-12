مهاب طارق لـ الشروق: طارق الجنايني لم يتحمس لفكرة مسلسل حالة خاصة في البداية ونجحت في إقناعه

قال مهاب طارق، أنه لم يكن هناك صعوبات في تقديم مسلسل «حالة خاصة» سوى إقناع المنتج طارق الجنايني بقراءة بالعمل، موضحا أن مسلسل «حالة خاصة» ليس من الأعمال التي يفضل الجنايني تقديمها للجمهور.

وكشف مهاب في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، عن كواليس لقائه بالجنايني: «أنا روحت اتكلم مع طارق الجنايني عن المسلسل، لكنه لم يتحمس في البداية، هو لا يفضل تقديم الأعمال التي تتحدث عن الأمراض إلى حدما، لكنني نجحت في إقناعه بتقديم العمل، كان عندي إصرار إني أقنعه، اتكلمنا مرتين وفي المرة الثالثة قام بقراء السيناريو وتحمس جدا واتفقنا على العمل».

وأكد مهاب طارق أنه كان متحمس جدا لتقديم المسلسل، مشيرا أن كل فريق العمل قدموا أفضل ما لديهم في العمل بكل حب، متمنيا أن ينال العمل قبول المشاهدين.

وأشاد مهاب طارق بأداء الفنان طه دسوقي، قائلا: «أعتقد طه دسوقي هيفاجئ الجمهور بالدور اللي عامله في المسلسل، مش هيفاجئني أنا بس»، كما عبر عن سعادته بالعمل مع الفنانة غادة عادل «اتشرفت بالشغل معاها».