 حرائق لوس أنجلوس تقترب من منزل كامالا هاريس.. واعتقالات لمتسللين خرقوا حظر التجول - بوابة الشروق
الأحد 12 يناير 2025 12:30 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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حرائق لوس أنجلوس تقترب من منزل كامالا هاريس.. واعتقالات لمتسللين خرقوا حظر التجول

وكالات
نشر في: الأحد 12 يناير 2025 - 11:53 ص | آخر تحديث: الأحد 12 يناير 2025 - 11:53 ص

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن حريقا ضخما اندلع مساء أمس في أحد أحياء مدينة لوس أنجلوس، حيث اقتربت النيران من منزل نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس.

وأفادت وكالة لإنفاذ القانون في الولايات المتحدة الأمريكية، يوم أمس السبت، باعتقال شخصين لانتهاك حظر التجوال في منطقة إخلاء الحرائق في منطقة باليساديس في برينتوود، بالقرب من منزل كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن- حسب وكالة سبوتنك.

وأسرعت خدمات الطوارئ في محاولة لاحتواء الحريق، بعد أن غيّر حريق منطقة باليساديس الأكبر في المدينة المطلة على البحر، اتجاهه بسرعة ليلة الجمعة، وتقدم نحو حي للأثرياء والمشاهير، هو "برانتوود" المقيمة فيه هاريس، وقيمة منزلها فيه تبلغ 5 ملايين دولار.

ودمرت الحرائق في مختلف أنحاء منطقة لوس أنجلوس أحياء بأكملها وأجبرت عشرات الآلاف من الناس على الفرار، وقال مسؤولون إن 16 شخصا على الأقل لقوا حتفهم ودمر أكثر من 12 ألف مبنى.

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