مدرب نيجيريا: رؤيتي باتت واضحة في الفريق

أعرب الفرنسي من أصول مالية إريك شيل، مدرب منتخب نيجيريا، عن سعادته بالتقدم الملحوظ لمنتخب النسور الخضر في كأس أمم أفريقيا، مؤكدًا أن فلسفته التكتيكية بدأت تظهر بوضوح داخل صفوف اللاعبين.

وواصلت نيجيريا عروضها المميزة في البطولة بعد تحقيق فوز مقنع 2-0 على الجزائر في ربع النهائي.

وفي المباراة التي أقيمت على ملعب مراكش، استغل فيكتور أوسيمين رأسية رائعة بعد عرضية من برونو أونيمايتشي ليمنح فريقه التقدم، قبل أن يختتم أكور آدامز، مهاجم إشبيلية، النتيجة بهدف رائع فردي في الدقائق الأخيرة.

وعقب اللقاء، أشاد شيل بلاعبيه على روحهم الإيجابية، مشيرًا إلى أن الأداء أمام الجزائر يعكس تحسنًا واضحًا: "اللاعبون في حالة سعادة، وأنا فخور جدًا بهم. لقد بذلنا جهدًا كبيرًا منذ تولي مسؤولياتي مع المنتخب، ورؤيتي قد تم تطبيقها بالفعل داخل الفريق، ويجب أن نستمر في العمل بهذا الأسلوب."

وأضاف المدرب: "الفوز على الجزائر كان مستحقًا. المباراة كانت رائعة وأنا سعيد للغاية بالنتيجة."

وبالنظر إلى نصف النهائي، سيواجه المنتخب النيجيري مضيف البطولة المغرب، حيث أكد شيل احترامه لقوة الخصم لكنه أبدى ثقته في قدرة فريقه على تقديم مباراة قوية: "المواجهة أمام المغرب ستكون صعبة نظرًا لضغط الجماهير، لكن الأفضل سيفوز. أنا فخور بأننا سنواجههم وآمل أن تكون مباراة جيدة."

وفي حال تخطت نيجيريا منتخب المغرب، ستواجه الفائز من مواجهة مصر وسنغال في النهائي، ساعيةً لتحقيق لقبها الأفريقي الرابع في التاريخ.