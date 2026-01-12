كاريك يقترب من تولي القيادة الفنية لمانشستر يونايتد

اقترب مايكل كاريك، نجم مانشستر يونايتد السابق، من العودة إلى ناديه القديم لتولي منصب المدير الفني، خلفًا للمدرب البرتغالي المقال روبن أموريم.

وذكرت شبكة «سكاي سبورتس»، اليوم الاثنين، أن إدارة مانشستر يونايتد دخلت في محادثات تفصيلية مع مايكل كاريك وممثليه، في إطار سعي النادي لحسم هوية المدرب الجديد خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأشارت الشبكة إلى أن كاريك يتقدم حاليًا في سباق خلافة أموريم، متفوقًا على مدرب الفريق السابق أولي جونار سولشاير، الذي لا يزال مطروحًا ضمن حسابات الإدارة، وإن كانت فرصه أقل في الوقت الراهن.

وبحسب التقرير، عقد جيسون ويلكوكس المدير الرياضي لمانشستر يونايتد، والمسؤول عن ملف التعاقد مع المدير الفني الجديد، اجتماعات منفصلة مع كلٍّ من كاريك وسولشاير خلال الأيام الماضية، حيث استعرض كل منهما رؤيته لإدارة الفريق فيما تبقى من الموسم الحالي.

وأضافت «سكاي سبورتس» أن مقترحات كاريك حازت إعجاب إدارة النادي، ونالت استحسان ويلكوكس وعدد من المسؤولين، ما عزز من فرصه لتولي المهمة الفنية.

ويأمل مانشستر يونايتد في حسم اسم المدرب الجديد غدًا الثلاثاء، حتى يتمكن من قيادة تدريبات الفريق بداية من يوم الأربعاء، وبدء التحضيرات لمواجهة ديربي مانشستر أمام مانشستر سيتي، المقرر إقامتها يوم 17 يناير الجاري.

يُذكر أن مايكل كاريك سبق له الإشراف على تدريب مانشستر يونايتد بشكل مؤقت خلال موسم 2021-2022، قبل أن يتولى قيادة ميدلزبره في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي «تشامبيونشيب»، حيث تمت إقالته في يونيو الماضي بعد ثلاث سنوات قضاها مع الفريق.