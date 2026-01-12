غزل المحلة يفوز على سيراميكا كليوباترا في كأس العاصمة

حقق فريق غزل المحلة فوزًا ثمينًا على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا، بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الإثنين على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وسجل أشرف مجدي هدف اللقاء الوحيد لصالح غزل المحلة في الدقيقة 68، بعدما استقبل تمريرة متقنة داخل منطقة الجزاء، هيأ بها الكرة لنفسه، ثم راوغ دفاع سيراميكا كليوباترا ببراعة قبل أن يضع الكرة في الشباك.

وحاول فريق سيراميكا كليوباترا إدراك هدف التعادل والعودة إلى أجواء المباراة خلال الدقائق المتبقية، إلا أن جميع محاولاته اصطدمت بتنظيم دفاعي محكم من جانب غزل المحلة، لينتهي اللقاء بفوز أصحاب الأرض بهدف نظيف.