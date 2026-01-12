أمين عام مجلس النواب يكشف تفاصيل الجلسة الافتتاحية

قال المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، إن المجلس يعقد جلسته الإجرائية اليوم الاثنين، بناء على القرار الجمهوري رقم 17 لسنة 2026 الصادر عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد.

وأضاف خلال تصريحات لقناة «إكسترا نيوز»، صباح الاثنين، أن هناك 3 سيدات يتولين تسيير أعمال الجلسة الإجرائية اليوم، وهن: النائبة عبلة الهواري، بصفتها أكبر الأعضاء سنًا بين النواب، والنائبتين سجى عمرو هندي وسامية الحديدي، الأصغر سنًا.

وذكر أن تسيير أعمال الجلسة الإجرائية من قبل 3 سيدات دليل على دور المرأة البارز والمُشرف لمصر، موضحًا أن الجلسة تبدأ بحلف الأعضاء لليمين الدستورية، ثم انتخاب الرئيس والوكيلين وتشكيل هيئة المكتب للفصل التشريعي الجديد.

وأوضح أن الأمانة العامة حرصت خلال الفترة الماضية، على إنشاء مجموعة لكل الأعضاء، وإرسال الرابط الخاص بتسجيل بياناتهم، من أجل تسهيل إجراءات تسليم الكارنيه ورقم العضوية والحقيبة البرلمانية.

وكشف عن محتويات الحقيبة البرلمانية، موضحًا أنها تضم جهاز تابلت لتسهيل التواصل مع الأمانة العامة للمجلس، ونشر جدول الأعمال، وإدارة العمل البرلماني، إضافة إلى نُسخ من الدستور المصري واللائحة الداخلية للمجلس وبعض القوانين المهمة، حتى يكون النائب على علم بكل الإجراءات.

ويستعد مجلس النواب لعقد الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث صباح اليوم، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قراره رقم 16 لسنة 2026 بتعيين 28 عضوا بمجلس النواب وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 102 من الدستور، وقد نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية بتاريخ أمس.

كما نشرت الجريدة الرسمية في التاريخ ذاته قرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2026 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث.