حبس طالب الحقوق المتهم بالتعدي على شقيقته في الشرقية

أصدرت النيابة العامة بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، قرارا بحبس طالب الحقوق المتهم بالتعدي على شقيقته الصغري بالضرب المبرح داخل منزلهما بقرية الرفاعيين بدائرة المركز؛ وذلك لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغ من "همس ب ع" 17 عاما، طالبة بالصف الثاني الثانوي، مقيمة بقرية الرفاعيين بمركز فاقوس، مصابة بكسر بأصابع اليد اليسرى وجروح بالوجه والقدمين، تتهم فيه شقيقها "ا" 20 عاما، طالب بالفرقة الأولى بكلية الحقوق، بالتعدي عليها بالضرب المبرح لرغبته في الحصول على مبلغ 500 جنيه منها.

جرى ضبط المتهم وبسؤاله أمام جهات التحقيقات أقر بأن والديه منفصلان منذ 15 عاما، وأنه تعدى على شقيقته الصغرى بسبب معاتبته لها لتكرار خروجها المستمر من المسكن، حيث استخدم عكاز حديدي في ضربها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 84 جنايات مركز فاقوس لسنة 2026، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.