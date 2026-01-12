لوفتهانزا تمدد تعليق رحلاتها إلى إيران حتى 28 يناير

في ضوء الأوضاع السياسية الراهنة، أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران أنها لن تستأنف رحلاتها إلى إيران إلا اعتبارًا من نهاية يناير الجاري.

وقال متحدث باسم الشركة في فرانكفورت: "بسبب تطورات الوضع الحالي، قررت لوفتهانزا بعد ظهر اليوم الاثنين تعليق رحلاتها إلى طهران حتى يوم الأربعاء 28 يناير".

وأوضح المتحدث أن لوفتهانزا تنسّق في هذا الشأن بشكل وثيق مع السلطات الأمنية، وتتابع التطورات في المنطقة بأكملها بشكل مستمر، وأردف أن "سلامة الركاب وأفراد الطاقم تظل دائمًا على رأس أولويات لوفتهانزا".

وكان من المقرر في الأصل أن تستأنف لوفتهانزا رحلاتها إلى إيران يوم الجمعة المقبل، بعد توقف دام نحو سبعة أشهر.

وتواصل الاحتجاجات الواسعة في إيران ممارسة ضغوط متزايدة على القيادة بعد مرور أسبوعين على انطلاق المظاهرات في مختلف أنحاء البلاد. ومنذ مساء يوم الخميس الماضي، تم قطع الوصول إلى شبكة الإنترنت.

وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يدرس إمكانية دعم المتظاهرين في إيران بخدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.

وبحسب ناشطين، امتدت المظاهرات إلى 186 مدينة إيرانية. وأفادت شبكة حقوق الإنسان "هرانا" التي يقع مقرها في الولايات المتحدة بمقتل 483 متظاهرًا. وبحسب الشبكة، بلغ إجمالي عدد القتلى حتى الآن 544 شخصًا، من بينهم أطفال و47 عنصرًا من قوات الأمن. كما تم اعتقال نحو 10700 شخص. ولم يتسنَّ التحقق من هذه الأرقام من جهة مستقلة.