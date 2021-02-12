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جمعية المؤلفين والملحنين تنعي رحيل الفنان علي حميدة

أمجد مصطفى:
نشر في: الجمعة 12 فبراير 2021 - 2:59 ص | آخر تحديث: الجمعة 12 فبراير 2021 - 2:59 ص

نعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين "الساسيرو"، ببالغ الحزن الفنان الكبير الدكتور علي حميدة، الذي وافته المنية مساء اليوم الخميس، بعد أن أثرى الحياة الغنائية والفنية بمئات الأغنيات.

وتقدم مجلس الجمعية برئاسة الدكتور مدحت العدل، نيابة عن الأعضاء بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأشار الجمعية في نعيها، أن الراحل قدم خلال مسيرته الفنية عددا كبيرا من الأغنيات التي خلدت اسمه في سماء الفن المصري والعربي من بينها:لولاكي وزين يا زين، ونن العين، وخان العشرة، وكركديا، واحكيلي، وناديلي.

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