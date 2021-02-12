أوباما يقود هجوم الزمالك في التشكيل المتوقع لمواجهة المولودية

يستهل الزمالك، مشوار فى دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا فى التاسعة مساء اليوم، الجمعة، عندما يواجه مولودية الجزائر، باستاد القاهرة الدولى، ضمن الجولة الأولى لمباريات المجموعة الرابعة، وتضم أيضا كلا من الترجى التونسى، وتونجيث السنغالى.

يسعى الزمالك، الذى لم يخض أى مباراة حتى الآن فى النسخة الجديدة للبطولة، بعدما تأهل إلى دور المجموعات، بعد انسحاب فريق جازيل التشادى من دور الـ 32.

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

ويبحث الزمالك، فى النسخة الحالية، عن النجمة السادسة واللقب السادس فى تاريخه، بعدما خسر فى المباراة النهائية أمام الأهلى غريمه التقليدى، ويرغب الفريق فى استثمار حالته الفنية والبدنية المميزة هذا الموسم، من أجل الفوز بأول ثلاث نقاط فى مشواره بالمجموعة؛ حيث يتصدر حاليا ترتيب الدورى الممتاز.

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود حمدي الونش، محمود علاء وعبدالله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي وشيكابالا.

الهجوم: أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، يوسف إبراهيم أوباما.