قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، إن مصر تشهد زيادة في أعداد المطعمين ضد كورونا منذ شهر يوليو الماضي وحتى الآن، مشيرًا إلى تلقيح 11 مليون مواطن خلال الشهر الواحد.

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن نسبة الملقحين ضد كورونا بتحصين كامل من الفئات المستهدفة بلغت 48%، متوقعًا أن تصل النسبة خلال الأسبوع أو الـ10 أيام المقبلة إلى 50% من المستهدف.

وأشار إلى أن مصر من المقرر أن تصل إلى تطعيم 70% من المستهدفين ضد كورونا قبل شهر يونيو المقبل، قائلًا إن وزارة الصحة أجرت حملات طرق أبواب في بعض المحافظات؛ للوصول إلى أماكن لا إنترنت أو تسجيل فيها.

وأوضح وزير التعليم العالي، أن الوزارة تسهل إجراءات التسجيل للحصول على لقاح كورونا، متابعًا: «الناس في بعض الأماكن المتنقلة لا تصدق أنها تستطيع اختيار نوع اللقاح والحصول عليه في أقل من 8 دقائق».

ولفت إلى إتاحة 74 مليون جرعة لقاح واستهلاك 67 مليون جرعة حتى الآن، مشيدًا بتوجيهات الحكومة والرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتوفير الدعم المالي لكل أنواع اللقاحات بأريحية، وتأمين احتياجات مصر من لقاحات كورونا حتى نهاية عام 2022.