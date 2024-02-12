بولندا تعتزم تشديد الرقابة على شحنات الحبوب على حدودها مع أوكرانيا في ظل التوترات

تعتزم بولندا تشديد الرقابة على شحنات الحبوب على حدودها مع دولة أوكرانيا المجاورة، في محاولة لتهدئة المزارعين البولنديين المحتجين بسبب تدفق تلك الشحنات، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للانباء، اليوم الاثنين.

وقال نائب وزير الزراعة، ميشال كولودزيجيتشاك، في مقابلة مع وكالة الأنباء البولندية (بي إيه بي)، إنه من المحتمل أن يتم فرض اللوائح الجديدة اليوم الاثنين.

وأوضح كولودزيجيتشاك، قائلا: "نحتاج إلى أن نقوم بفحص جميع كميات الحبوب التي تمر عبر أوكرانيا، بعناية.. سأضغط من أجل تطبيق مثل هذه اللوائح. إنها مسألة /نكون أو لا نكون/ بالنسبة لبولندا وقطاعها الزراعي".

وكان المزارعون البولنديون أطلقوا في الأسبوع الماضي احتجاجات لمدة شهر، ضد ما وصفوه بالتدفق غير المقيد للمنتجات الغذائية من أوكرانيا، بالإضافة إلى سياسات المناخ الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

كما قاموا بإغلاق المعابر الحدودية مع الجارة الشرقية للبلاد.

وذكرت وسائل الإعلام البولندية أمس الأحد أن المزارعين المحليين ألقوا الحبوب من الشاحنات الأوكرانية على الطريق، بالقرب من معبر "دوروهوسك".