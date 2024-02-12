ميقاتي: ذكرى اغتيال الحريري مناسبة تؤكد وحدة اللبنانيين في وجه الأخطار

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عبر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي عن أمله في أن تكون ذكرى اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري ورفاقة مناسبة جامعة تؤكد وحدة اللبنانيين في وجه الأخطار المحدقة بلبنان.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الاثنين، رئيس الحكومة السابق سعد الحريري نجل رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري والذي تحل ذكرى اغتياله بعد غد الأربعاء.

وكان الحريري قد وصل إلى لبنان أمس للمشاركة في الذكرى التاسعة عشر لاغتيال والده بتفجير استهدف موكبه في الرابع عشر من شهر فبراير عام 2005.

وأقيمت لرئيس الوزراء السابق سعد الحريري فور وصوله مراسم استقبال رسمية، ثم عقد الرئيسان اجتماعا في مكتب رئيس الحكومة.