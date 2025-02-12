رجل من نورث كارولاينا يقر بالذنب في محاولة الانضمام لداعش

أقرّ رجل من ولاية نورث كارولاينا بالذنب أمام محكمة اتحادية يوم الثلاثاء، بعد أن قالت السلطات إنه حاول الصعود على متن رحلة جوية إلى الخارج للانضمام إلى تنظيم داعش العام الماضي.

وألقت السلطات القبض على ألكسندر جاستن وايت، وهو مواطن أمريكي من مدينة دورهام، في مطار رالي-دورهام الدولي في 4 ديسمبر، بعد تحقيق استمر عدة أشهر وكشف عن نيته السفر إلى المغرب للانضمام إلى تنظيم داعش، وفقا للمدعين الاتحاديين.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية، في بيان صحفي، أن وايت أقرّ بالذنب أمام محكمة المقاطعة الشرقية لنورث كارولاينا بتهمة التآمر لتقديم دعم مادي ومحاولة تقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية مصنفة.

وقالت السلطات إن وايت قد يواجه عقوبة تصل إلى 20 عاما في السجن.