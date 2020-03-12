الرئيس الجزائري يقرر إغلاق المدارس والجامعات حتى 5 أبريل بسبب كورونا

قرر رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، إغلاق مدارس التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، اعتبارًا من اليوم الخميس وحتى انتهاء العطلة الربيعية في 5 أبريل المقبل، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا.

وشمل قرار رئيس الجمهورية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الخميس، إغلاق الجامعات ومعاهد التعليم العالي، باستثناء الكليات التي مازالت تجري فيها الامتحانات الاستدراكية.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة «سارس» ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية «ميرس».