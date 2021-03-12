ما هو ترتيب صلاح في قائمة الهدافين التاريخين لليفربول؟

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بات محمد صلاح نجم ليفربول، في المرتبة الثالثة عشر بقائمة الهدافين التاريخيين للريدز، بعد هدفه الأخير في مرمى لايبزيج الألماني بدوري أبطال أوروبا.

وقاد صلاح فريقه لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد التفوق على لايبزيج ذهابا وإيابا.

واستعرضت صفحة "ليفربول" الرسمية على "تويتر"، ترتيب الهدافين التاريخيين للريدز بعد ارتقاء صلاح للمرتبة الـ 13:

ويأتي ترتيب الهدافين التاريخيين لليفربول على النحو التالي:

1- أيان راش - 346 هدفا.

2- روجر هانت - 285 هدفا.

3- جوردون هودسون - 241 هدفا.

4- بيلي ليدل - 228 هدفا.

5- ستيفن جيرارد - 186 هدفا.

6- روبي فاولر - 183 هدفا.

7- كيني دالجليش - 172 هدفا.

8- مايكل أوين - 158 هدفا.

9- هاري شامبيرس - 151 هدفا.

10- سام رايبولد - 130 هدفا.

11- جاك باركنسون - 128 هدفا.

12- ديك فورشاو - 123 هدفا.

13- محمد صلاح - 119 هدفا.