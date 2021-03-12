 رئيس الكاف الجديد: قارتنا غنية بالمواهب.. أنجبت صلاح ودروجبا - بوابة الشروق
الجمعة 12 مارس 2021 6:58 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟

النتـائـج تصويت

رئيس الكاف الجديد: قارتنا غنية بالمواهب.. أنجبت صلاح ودروجبا

الشروق
نشر في: الجمعة 12 مارس 2021 - 6:14 م | آخر تحديث: الجمعة 12 مارس 2021 - 6:14 م

قال الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي الذي تم انتخابه  رئيسا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لمدة 4 سنوات، إن القارة السمراء غنية بالمواهب، وذكر أنها أنجبت محمد صلاح نجم ليفربول، والإيفواري ديديه دروجبا نجم تشيلسي السابق.

وبعد أن تم إعلان انتخابه رئيسا للكاف لـ 4 سنوات، أعرب عن سعادته ووجه الشكر لجياني إنفانتينو رئيس الفيفا، ولأعضاء المكتب التنفيذي ولفاطمة سامورا.

وقال إنه القارة غنية بالمواهب، وذكر أنها أنجبت دروجبا ومحمد صلاح لاعب ليفربول، الذي يثير إعجابه ابنه.

وأضاف:«سنثبت أن قارتنا قارة مواهب، وسنجعل العالم يحترمنا في المستقبل».

وأشار رئيس الكاف الجديد، بأنه سيعيد مراجعة عقود البث التلفزيوني، وأكد أنه سيكون قريبا من جميع الاتحادات بالقارة.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك