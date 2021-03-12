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قال الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي الذي تم انتخابه رئيسا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لمدة 4 سنوات، إن القارة السمراء غنية بالمواهب، وذكر أنها أنجبت محمد صلاح نجم ليفربول، والإيفواري ديديه دروجبا نجم تشيلسي السابق.

وبعد أن تم إعلان انتخابه رئيسا للكاف لـ 4 سنوات، أعرب عن سعادته ووجه الشكر لجياني إنفانتينو رئيس الفيفا، ولأعضاء المكتب التنفيذي ولفاطمة سامورا.

وقال إنه القارة غنية بالمواهب، وذكر أنها أنجبت دروجبا ومحمد صلاح لاعب ليفربول، الذي يثير إعجابه ابنه.

وأضاف:«سنثبت أن قارتنا قارة مواهب، وسنجعل العالم يحترمنا في المستقبل».

وأشار رئيس الكاف الجديد، بأنه سيعيد مراجعة عقود البث التلفزيوني، وأكد أنه سيكون قريبا من جميع الاتحادات بالقارة.