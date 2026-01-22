ترامب يوقع على ميثاق مجلس السلام

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، ميثاق مجلس السلام، وذلك بحضور عدد من قادة وممثلي الدول في دافوس.

ووردت تقارير بأن ترامب وجّه دعوة إلى نحو 60 دولة، وافق منها على الانضمام إلى مجلس السلام نحو 25 دولة حتى الآن، بحسب ما قاله المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، الأربعاء.

وفي سبتمبر الماضي، اقترح ترامب لأول مرة إنشاء مجلس السلام، عندما أعلن عن خطته لإنهاء حرب غزة، قبل أن يوضح لاحقًا أن صلاحيات المجلس ستتوسع لتشمل معالجة النزاعات الأخرى حول العالم.

وجاء في «الميثاق» أن «مجلس السلام منظمة دولية تهدف إلى تعزيز الاستقرار، وإعادة إقامة حوكمة موثوقة وشرعية، وضمان سلام دائم في المناطق المتأثرة بالنزاعات أو المهددة بها».

كما ينتقد النص المؤلف من ثماني صفحات «النهج والمؤسسات التي فشلت مرارًا»، في إشارة واضحة إلى الأمم المتحدة، داعيًا إلى التحلي بـ«الشجاعة من أجل الابتعاد عنها»، ومشددًا على «الحاجة إلى منظمة سلام دولية أكثر مرونة وفاعلية».