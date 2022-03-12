وزير البترول الأسبق: استهلاك مصر من المنتجات البترولية 80 مليون طن

علق أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، على توقعات ارتفاع أسعار برميل البترول، مؤكدًا أن إنتاج روسيا من البترول انخفض بنسبة 5 ملايين برميل، أي ما يعادل 12.5% من الإنتاج العالمي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الجمعة، أن وقف الولايات المتحدة استيراد النفط الروسي قد تسبب في ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أن إنتاج العالم بالكامل 100 لـ 105 ملايين برميل وحصة أوبك 40 مليون برميل وحصة أمريكا وروسيا 23 مليون برميل.

واستكمل، أن روسيا تستمر في إمداد الغاز إلى دول أوروبا، لأن وقفه يعتبر إعلانًا للحرب، لافتًا إلى ارتفاع سعر لتر البنزين في أوروبا.

وأشار إلى مجهودات الدولة المصرية في الاستغناء عن استيراد المواد البترولية، مضيفًا أن استهلاك مصر من المنتجات البترولية 80 مليون طن نصفهم من الغاز والنصف الآخر من المواد السائلة.

وأوضح، أن إنتاج مصر من البترول 45 مليون طن وتخرج منها 35 مليون منتجات بترولية صالحة، لافتًا إلى تصدير 10% من المنتجات الثقيلة للدول الأخرى واستيراد مواد خام بديلا لها.

وقال إن هناك تحديث للمقطرات الثقيلة لتحويلها إلى خفيفة ومتوسطة، مؤكدًا تطوير 5 معامل تم وضع وحدات التكسير الهيدروجيني بها لتحويل المقطرات الثقيلة إلى خفيفة.