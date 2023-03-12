مصرع تاجر مخدرات في تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسيوط

لقي عنصر إجرامى شديد الخطورة من تجار المواد المخدرة مصرعه عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسيوط.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من رصد نشاط عنصر إجرامى -سبق اتهامه فـى 3 قضايا– مقيم بجزيرة الواسطى بدائرة مركز الفتح بأسيوط - لاتجاره فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وحال استهدافه بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وأسفر التعامل عن مصرعه، وعُثر بحوزته على (بندقية آلية، 9 خزينة، كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو وً600 جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 300 كمية من مخدر الشابو وزنت 250 جم شابو، 2 هاتف محمول، طلقات لذات العيار).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.