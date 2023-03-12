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مصرع تاجر مخدرات في تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسيوط

مصطفى عطية
نشر في: الأحد 12 مارس 2023 - 1:15 ص | آخر تحديث: الأحد 12 مارس 2023 - 1:15 ص

لقي عنصر إجرامى شديد الخطورة من تجار المواد المخدرة مصرعه عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسيوط.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من رصد نشاط عنصر إجرامى -سبق اتهامه فـى 3 قضايا– مقيم بجزيرة الواسطى بدائرة مركز الفتح بأسيوط - لاتجاره فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وحال استهدافه بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وأسفر التعامل عن مصرعه، وعُثر بحوزته على (بندقية آلية، 9 خزينة، كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو وً600 جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 300 كمية من مخدر الشابو وزنت 250 جم شابو، 2 هاتف محمول، طلقات لذات العيار).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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