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أعداد جريدة الشروق
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تقارير: إسرائيل تقصف بعض المواقع في حماة وسط سوريا


نشر في: الأحد 12 مارس 2023 - 8:19 ص | آخر تحديث: الأحد 12 مارس 2023 - 8:19 ص

أفادت تقارير إخبارية سورية بأن إسرائيل شنت في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد هجوما استهدف بعض المواقع بريف منطقة مصياف في محافظة حماة وسط سوريا.

ونقلت وكالة أنباء "سانا" السورية الرسمية عن مصدر عسكري قوله "إنه في حوالي الساعة 0715 من صباح اليوم (0415 بتوقيت جرينتش) نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال لبنان مستهدفا بعض النقاط في ريفي طرطوس وحماة".

وتابع المصدر "وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأدى العدوان إلى إصابة ثلاثة عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".


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