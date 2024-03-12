موظفو الخطوط الجوية النمساوية يضربون يوم الخميس بسبب نزاع على الأجور

قررت شركة الخطوط الجوية النمساوية التابعة لشركة لوفتهانزا، إلغاء حوالي 110 رحلة من جدول رحلاتها يوم الخميس بسبب الإضراب.

ووفقا لما أعلنته الشركة في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين، يشكل ذلك ما يقرب من ثلث الرحلات المخطط لها. ومن المتوقع أن تتأثر الرحلات إلى ومن ألمانيا أيضا. وتم إبلاغ حوالي تسعة آلاف راكب حاملي تذاكر للرحلات الملغاة بالفعل من قبل الشركة النمساوية.

وتم بالفعل فرض قيود مماثلة في الأسابيع الأخيرة بسبب الاجتماعات والإضراب. وينبع الإجراء المستمر من تعثر مفاوضات الأجور مع موظفي الشركة.

وتقدم الإدارة زيادة في الأجور بنسبة 5ر4% وأشارت أيضا إلى استعدادها لسداد مدفوعات لمرة واحدة وتحسين تقاسم الأرباح. ومن ناحية أخرى ، تطالب النقابة بزيادة الأجور بنسبة 30%.

وفي لوفتهانزا، دعت نقابة أطقم الطائرات "يو إف أو" مضيفات الطيران إلى اتخاذ إجراءات إضراب يومي الثلاثاء والأربعاء. وافترضت شركة الطيران يوم الاثنين أنه سيتم إلغاء ما مجموعه ألف رحلة في فرانكفورت وميونخ.

ووفقا لمتحدث باسم لوفتهانزا، سيتأثر ما مجموعه حوالي 120 ألف مسافر.