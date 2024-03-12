محمد سامي يكشف سر رفضه للجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة

كشف المخرج محمد سامي، سر نجاحه الدائم خلال العمل والتعاون مع الفنان محمد رمضان، والكيمياء التي تحدث بينهما ليخرج العمل في أفضل صورة.

وقال "سامي"، خلال استضافته ببرنامج "أسرار"، الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار: "محمد رمضان ممثل مهم وموهبة مهمة، ولكن مهما كان فهو في احتياج لفريق عمل قوي حواليه ومخرج قوي، هو عنده كاريزما لكن مش مسئول عن كل العناصر".

وأضاف "سامي": "اشتغلت مع غادة عبد الرازق والسقا، وتامر حسني، لكن شغل محمد رمضان كان نجاح استثنائي، وده بسبب إن كيميتنا راكبة أوي مع بعض، وبنفهم بعض بالإشارة".

وتابع: "محمد رمضان طيب ومش بيفكر ينجح مع حد غيري عشان يثبت حاجة معينة لأنه مش بالشر ده، وهو نجم مبالغ في نجوميته وهو عارف إنه ناجح دايمًا".

واستطرد: "محمد رمضان متصنف فتوة الشعبيين لأن فريد شوقي فضل كده طول عمره، وأنا ضد تغيير جلد الفنانين، لأن أحمد زكي فيه حاجات مصدقتوش فيها، وأنا أقل من إني أقيمه، لكن الأستاذ عادل أمام هو الأنجح على الإطلاق، وهو البهجة والانبساط، ووظف نفسه حلو وعمل كل حاجة".

ونوه بأنه فكرة تنفيذ جزء ثانٍ من مسلسل جعفر العمدة كانت من قبل المنتج محمد السعدي، مشيرًا إلى أنه رغم كتابته 17 حلقة منه، إلا أنه رفض الفكرة مع محمد رمضان، متابعًا: "ليه أعيد أجزاء وتكرار لما ممكن أعمل حاجة تاني وأنجح بيها".