الفاتيكان: تحسن صحة البابا فرنسيس لكنه لا يزال بحاجة للعلاج

شارك البابا فرنسيس عن بُعد في الخلوة الروحية للفاتيكان يوم الثلاثاء، بعد تلقيه أخبارا إيجابية من أطبائه، حيث قاموا بتحسين تقييمهم لحالته الصحية وأكدوا أنه لم يعد في خطر وشيك بسبب العدوى التنفسية التي أبقته في المستشفى لمدة شهر تقريبا، في أطول وأخطر تهديد يواجه بابويته الممتدة لـ12 عاما.

ومع ذلك، لا يزال البابا /88 عاما / بحاجة إلى الحذر، حيث قرر الأطباء إبقائه في المستشفى لعدة أيام إضافية لاستكمال العلاج، إلى جانب فترة نقاهة قد يحتاجها.

وقال الدكتور كارميلو دأسيرو، المتخصص في الأمراض المعدية وأمراض الشيخوخة، إن حالة البابا تشهد تقدما بطيئا وتدريجيا، لكنه لم يتعاف بالكامل بعد. وأضاف أن الوقت سيحدد كيفية وموعد عودته إلى الفاتيكان، وما إذا كان سيحتاج إلى الأكسجين التكميلي لمساعدته على التنفس في المستقبل.