بلاسخارت تؤكد استمرار التزام الأمم المتحدة بمساعدة لبنان

أكّدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس – بلاسخارت خلال لقائها وزير الدفاع الوطني اللبناني ميشال منسى، اليوم الأربعاء، التزام الأمم المتحدة المستمر بمساعدة لبنان في المجالات كافة.

والتقى وزير الدفاع اللبناني في مكتبه في الوزارة، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان "وعرض معها التعاون القائم بين لبنان والأمم المتحدة في مجالات عدة"، بحسب بيان صادر عن الوزارة.

وأكّدت بلاسخارت "التزام الأمم المتحدة المستمر بمساعدة لبنان في المجالات كافة لا سيما دعم الجيش اللبناني"، لافتةً إلى "التنسيق الوثيق بين الجيش واليونيفيل"(القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان).

من جهته، شكر منسى بلاسخارت "على الدعم الذي تقدمه المنظمة الدولية للبنان"، مؤكدًا على التعاون الوثيق بين الجيش واليونيفيل لتنفيذ القرار 1701 في وقت يتمادى الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك القرار الأممي.

وشدّد "على ضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل اليه في نوفمبر الماضي والانسحاب من التلال الخمس التي لا يزال يحتلها ووقف اعتداءاته وانتهاكاته للسيادة اللبنانية".

يذكر أنه يوجد في لبنان 26 هيئة للأمم المتحدة، تتمثل بوكالات وصناديق وبرامج تابعة للأمم المتحدة، تقوم نشاطات مختلفة على كل الأراضي اللبنانية.