وزيرة الصحة تتابع سير تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في جولة ميدانية بالأقصر وأسوان

أكد الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل،أن الزيارة الميدانية للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لمجموعة من مستشفيات التأمين الصحي بمحافظتي الأقصر وأسوان تأتي في إطار الحرص على متابعة سير العمل ميدانيًا بالمنشآت الصحية التي تعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقال السبكي إن الوزيرة ستبحث متابعة سير العمل بمستشفيات ومراكز ووحدات صحة طب الأسرة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالأقصر، إضافة إلى متابعة استعدادات تطبيق المنظومة الجديدة وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، وكذلك الوقوف على معدلات التنفيذ بأعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بالمنشآت الصحية المقرر انضمامها للمنظومة الجديدة بأسوان، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بضغط الجدول الزمني لتنفيذ المشروع إلى أقل وقت ممكن والذي يضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز.

وأوضح أنه من المقرر زيارة (مستشفيات "إيزيس التخصصي، الأطفال التخصصي"، مركز طب أسرة الطود، ووحدة طب أسرة الدبابية) بمحافظة الأقصر، بالإضافة إلى زيارة (مستشفيات "إدفو، دراو، الصداقة"، ووحدات طب أسرة "الشرونه قبلي، الطوناب، الكاجوج، الجعافرة، الجزيرة") بمحافظة أسوان.

وأضاف السبكي، أن الزيارة ستشمل أيضًا تفقد الخدمات الطبية المقدمة لمرضى فيروس كورونا ،والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية وتوافر سبل الحماية للأطقم الطبية بالمستشفيات المخصصة للعزل من المنظومة في المحافظات سالفة الذِكر، ومنها مستشفى الأطفال التخصصي "العديسات سابقًا" بالأقصر.

ويرافق وزيرة الصحة والسكان خلال الزيارة أيضًا الدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة، والدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، والمهندس خالد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحة.

جدير بالذكر، أنه تشمل المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ست محافظات، وهي (الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء) والتي انطلقت بهما المنظومة في 16 فبراير من العام الجاري، ومحافظة (بورسعيد) والتي انطلقت بها المنظومة في يوليو 2019، إضافة إلى محافظتي (أسوان،والسويس) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.