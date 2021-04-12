الكويت تسمح بإقامة صلاة التراويح للرجال في المساجد لمدة 15 دقيقة

أعلنت رئاسة الوزراء الكويتية عن السماح بإقامة صلاة التراويح بالمساجد للرجال وذلك بعد صلاة العشاء مباشرة ولمدة 15 دقيقة فقط، مع الالتزام الاشتراطات الاحترازية المعمول بها حاليا في المساجد.

ونقلًا عن الصفحة الرسمية لمركز التواصل الحكومي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين، أشارت رئاسة الوزراء الكويتية إلى الاستمرار في إغلاق المساجد بعد كل صلاة، ومنع الاعتكاف وإقامة المحاضرات والدروس وغيرها من أنشطة.

ولفتت إلى منع إقامة موائد الإفطار والسحور في المساجد والأماكن العامة والخاصة، والاكتفاء بتوزيع الواجبات دون تجمع، وحثت من لم يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا على أداء الصلاة في المنازل.