الرئيس الأوكراني: أوروبا تبدو غير مستعدة لممارسة ضغط أكبر على روسيا

سعى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء إلى تذكير حلفائه الغربيين بالحاجة إلى مساعدتهم لصد الغزو الروسي لبلاده، في الوقت الذي أكد فيه نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن الغزو يمضى قدما وفقا للخطة الموضوعة له وأنه سيحقق كل أهدافه.



وقال زيلينسكي إن جزءا من المشكلة هو أن أوروبا تبدو غير مستعدة لممارسة ضغط أكبر على روسيا، على الرغم من الأدلة المتزايدة على ارتكاب القوات الروسية جرائم حرب وهي تنسحب صوب الحدود الشرقية لبلاده في الأسابيع الأخيرة.



وأكد زيلينسكي في كلمة للبرلمان الليتواني عبر رابط فيديو: "بعض دول الاتحاد الأوروبي لا يمكنها الالتزام بموعد تفرض فيه على الأقل قيودا واضحة على شراء واردات الطاقة الروسية".



كما قال الرئيس الأوكراني إن الحرب التي بدأتها روسيا في أوكرانيا أثارت تساؤلا استراتيجيا بالنسبة لأوروبا. وأوضح: "هل لا تزال القيم التي صارت أساسا لأوروبا عقب الحرب العالمية الثانية قائمة؟ أم أدت هذه القيم دورها بالفعل، وصارت، على أقصى تقدير، معروضات توضع في المتاحف ليشاهدها السائحون؟".



كما اتهم زيلينسكي القوات الروسية بترحيل مئات الآلاف من الأوكرانيين إلى روسيا لإسكاتهم بشأن جرائم الحرب التي يرتكبها الجنود الروس.



وقال: "يتم نقلهم إلى معسكرات خاصة. يتم سحب وثائقهم منهم . يتم استجوابهم وإهانتهم. ليس من المعروف عدد من قتلهم (الروس)". وبالرغم من تردد اتهامات مماثلة، لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل.



في غضون ذلك، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجددا أنه واثق من النصر في أوكرانيا وفي تحقيق أهداف ما أسماها "العملية الخاصة" هناك.



ودافع بوتين عن قراره بغزو أوكرانيا، وقال إنه لم يكن لديه بديل وإن العملية جاءت في صالح ضمان أمن روسيا، مؤكدا أن عزل روسيا عن العالم أمر مستحيل.



وقال خلال جولة مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في قاعدة فوستوشني الفضائية: "لم يكن لدينا خيار آخر"، مضيفا أن الصراع مع "القوات المعادية لروسيا في أوكرانيا" ليس إلا مسألة وقت.



ونقل موقع قناة "آر تي عربية" عنه القول اليوم الثلاثاء إن "أوكرانيا كانت بدأت تتحول إلى موطئ قدم مناهض لروسيا، وبدأت براعم القومية والنازية الجديدة التي كانت موجودة منذ فترة طويلة، في النمو هناك".



وأضاف :"تمت تغذية نمو النازية الجديدة بشكل متعمد، وكان صدام روسيا مع هذه القوى أمرا حتميا، لقد كانوا بصدد اختيار التوقيت المناسب للهجوم".



وأشاد بوتين بأداء الجيش الروسي في أوكرانيا، وقال: "يشارك ضباطنا اليوم في العملية العسكرية الخاصة في دونباس.. ويتصرفون بشجاعة وكفاءة مهنية وفعالية".



وفي سياق متصل، قال بوتين إن مزاعم قيام القوات الروسية بقتل مئات الأشخاص خلال احتلالها لبلدة بوتشا الأوكرانية هي مزاعم "كاذبة" و"استفزازات".



وزعم أن الولايات المتحدة استغلت من قبل الشكوك في امتلاك العراق لأسلحة كيميائية كمبرر لغزو العراق.



وذكر بوتين للصحفيين "ثم اتضح أنها كانت كاذبة. نفس المزاعم الكاذبة موجودة في بوتشا. يتم قول الكثير عن عزم الولايات المتحدة القتال ضد روسيا /حتى آخر أوكراني/ إنهم يقولون هذا هناك ويقولون هذا هنا. هذا يحدث في الحقيقة".



وأضاف بوتين وبجانبه لوكاشينكو للصحفيين أن لوكاشينكو أحضر معه دليلا على أن تلك الصور والتقارير التي خرجت من بوتشا، والتي أثارت غضب العالم، انتجها قسم العمليات النفسية البريطانية.



ثم قال لوكاشينكو إن أي شخص يريد الحصول على مزيد من المعلومات عن هذا الأمر يمكنه الاتصال بخدمة الاستخبارات الروسية، على الرغم من أنها تجاهلت مثل هذه الطلبات في الماضي.