القوات الانفصالية المدعومة من روسيا تنفي استخدام أسلحة كيميائية في ماريوبول

نفى أحد قادة القوات الانفصالية المدعومة من روسيا، إدوارد باسورين، استخدام أسلحة كيميائية في ماريوبول، وذلك بحسب ما أوردته فضائية «يورونيوز عربية»، في خبر عاجل لها، صباح الثلاثاء.

وقال في تصريح لوكالة «إنترفاكس» للأنباء، اليوم الثلاثاء، إن «القوات الانفصالية المدعومة من روسيا، لم تستخدم أسلحة كيميائية، في محاولاتها للسيطرة الكاملة على مدينة ماريوبول، على الرغم من المزاعم الأوكرانية التي تؤكد عكس ذلك».

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إن «كييف تتحرى صحة المعلومات، التي تفيد بأن روسيا ربما استخدمت أسلحة كيميائية، أثناء محاصرة المدينة الساحلية الواقعة في جنوب أوكرانيا».

وأعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، أمس الاثنين، أنّ بلادها تتحقّق من صحّة معلومات عن استخدام القوات الروسية أسلحة كيميائية، في هجوم شنّته على مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة.

وكتبت في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أيّ استخدام لمثل هذه الأسلحة سيشكّل تصعيداً وحشياً في هذا النزاع، وسنحاسب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين ونظامه».

وكانت البرلمانية الأوكرانية إيفانا كليمبوش، قالت في وقت سابق من الاثنين، إنّ القوات الروسية استخدمت «مادة غير معروفة» في ماريوبول، وإنّ أناساً في المدينة يعانون من فشل في الجهاز التنفّسي.

من جهته قال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي، إن «الولايات المتحدة تعلم بالتقارير المتعلقة بماريوبول»، مضيفًا: «لا يمكننا التأكيد في الوقت الحالي وسنواصل مراقبة الوضع عن كثب... هذه التقارير، إن صحت، مقلقة للغاية وانعكاس للمخاوف التي كانت لدينا بشأن قدرة روسيا على استخدام مجموعة متنوعة من عوامل مكافحة الشغب في أوكرانيا، منها الغاز المسيل للدموع الممزوج بعناصر كيميائية».