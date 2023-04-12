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22 لاعبًا في قائمة غزل المحلة لمواجهة فيوتشر

زيـاد الميـرغني
نشر في: الأربعاء 12 أبريل 2023 - 12:04 ص | آخر تحديث: الأربعاء 12 أبريل 2023 - 12:04 ص

أعلن عبدالباقي جمال المدير الفنى للفريق الكروي الأول بنادي غزل المحلة، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة فيوتشر، المقرر لها غدا الأربعاء، على استاد المحلة، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من عمر بطولة الدورى الممتاز.

وجاءت القائمة كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب، عمرو شعبان، محمود الحضرى.

خط الدفاع: أحمد رضا، محمد جابر، السيد الشبراوى، طارق سامى، إيهاب سمير، محمد بازوكا، معاذ الحناوى، مصطفى العش، مصطفى أسامة.

خط الوسط: أحمد الشيخ، ابراهيما كونيه، إبراهيم عايش، أحمد الجعيدي، أحمد النادرى.

الهجوم: كريم مصطفى، حازم مرسى، عبدالرحمن عاطف، جبريل أوروك، تشارلز باسى.


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