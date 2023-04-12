محمد شاهين يكشف حقيقة عزوفه عن الزواج

قال الفنان محمد شاهين، إن نجاح مسلسل «الهرشة السابعة» يرجع إلى واقعية السيناريو المكتوب، لافتًا إلى أن مخرج العمل كريم الشناوي، سعى لتقديم عمل واقعي من خلال الاهتمام بالتفاصيل.

وأشاد خلال لقاء لبرنامج «تفاعلكم»، المذاع عبر فضائية «العربية»، مساء الثلاثاء، بدور مدير التصوير ومصمم الديكور، في جعل الأماكن أكثر واقعية، مشيرًا إلى أن الممثلين أخرجوا طاقاتهم من خلال العمل.

ولفت إلى أن الله وفقه في تقديم شخصية «آدم»؛ بسبب استعانته بالخبرات المحيطة به، موضحًا أنه عاصر تفاصيل حياة المرتبطين ما قبل وبعد الزواج مع أخيه وأصدقائه.

وأشار إلى أن المسلسل تناول أحداثًا تحدث في كل منزل بالعالم، قائلًا إن «آدم» و«نادين» ظالمون ومظلومون في الوقت ذاته.

وأضاف: «آدم غلبان أوي ونادين برضه، لأن معندهمش تجارب أو علاقات، عرفوا بعض في المدرسة وكملوا لغاية ما شفناهم في المسلسل».

ونفى إضرابه عن الزواج، معقبًا: «عمري ما قلت إني مضرب أو مش هتزوج، الموضوع صدفة لإن كل حاجة ممشيها بعقلي وقلبي؛ الشغل وحياتي وأصحابي، الحاجة اللي بتريحني بعملها واللي مبتريحنيش مبعملهاش، ومفيش ظروف كانت ملائمة تخليني أدخل في علاقة زواج حتى الآن».

وذكر أن المسلسل لم ينتهِ بصورة تعيسة، بل انتهى بحديث الزوجين مع بعضهما وعرض وجهات نظرهم المختلفة، مشيدًا بتعاونه مع الفنانة أمينة خليل في العمل.

واستطرد: «أمينة من الممثلات اللي بيساعدوا اللي قدامه يعمل حاجة كويسة، وإننا نوصل للدرجة دي من المصداقية، هي ممثلة مريحة وجميلة ولذيذة وشاطرة وموهوبة وأحب أشتغل معها كثيرًا».

مسلسل «الهرشة السابعة» من بطولة الفنانين أمينة خليل، ومحمد شاهين، وعلي قاسم، وأسماء جلال، وعايدة رياض، ومحمد محمود، وعماد رشاد، وحنان سليمان، إلى جانب ضيوف الشرف في المسلسل.

وتدور أحداث المسلسل في إطار «اجتماعي رومانسي»، مليء بالإثارة والتشويق، حيث يحمل المسلسل العديد من القضايا المختلفة التي تُعتبر من أقرب الموضوعات للجمهور.