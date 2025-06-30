زوج يقتل زوجته وشقيقتها بطلق ناري في الشارع ببني مزار بسبب رفض الطاعة

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شهد مركز بني مزار، إقدام زوج على إنهاء حياة زوجته وشقيقتها بطلق ناري في الشارع بسبب خلافات أسرية، ورفضها حكم الطاعة.

تلقى اللواء مجدي سالم، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من العقيد بلال الجنايني، رئيس فرع البحث لشمال المحافظة، يفيد بقيام شاب بقتل سيدتين بطلق ناري بقرية نزلة الدلايلة، مدينة بني مزار.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بقيادة مأمور المركز ورئيس المباحث، مدعمة بسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالمعاينة تبين مقتل سيدة تدعى، سعاد مختار وشقيقتها إيمان مختار، وتم نقل جثتيهما لمشرحة مستشفى بني مزار المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

حيث قررت النيابة العامة بمركز بني مزار، تحويل الجثتين إلى الطب الشرعي، لأعمال الصفة التشريحية وبيان نوع الطلق الناري وإصدار تقرير الوفاة.

وكلفت النيابة العامة، بالانتهاء من التحريات مع ضبط الجناة والسلاح المستخدم.

وتمكنت وحدة مباحث المركز بقيادة الرائد أحمد سعيد، من ضبط الجاني، مصطفى رجب، مع إجراء التحقيق الاستدلالي.

وتم تحرير المحضر اللازم بموجب الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.