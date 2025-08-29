 اللجنة الدائمة للعلاقات المصرية الأفريقية تبحث مشروعات تنموية وشراكات استثمارية - بوابة الشروق
الجمعة 29 أغسطس 2025 10:42 ص القاهرة
اللجنة الدائمة للعلاقات المصرية الأفريقية تبحث مشروعات تنموية وشراكات استثمارية

هايدي صبري
نشر في: الجمعة 29 أغسطس 2025 - 10:12 ص | آخر تحديث: الجمعة 29 أغسطس 2025 - 10:12 ص

عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الأفريقية اجتماعها الدوري، الأربعاء، بمقر وزارة الخارجية، برئاسة السفير أبو بكر حفني محمود، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبمشاركة ممثلين عن الوزارات المعنية والقطاع الخاص، والنائب شريف الجبلي رئيس لجنة العلاقات الأفريقية باتحاد الصناعات المصرية.

استعرض الاجتماع نتائج جولة وزير الخارجية الأخيرة في عدد من دول غرب أفريقيا، وسبل البناء عليها لتعزيز الشراكات المصرية الأفريقية في مجالات الاستثمار والتجارة وبناء القدرات، بما يرسخ الدور الاستراتيجي لمصر في القارة.

كما ناقش الاجتماع متابعة المشروعات القائمة في عدد من الدول الأفريقية، وإطلاق مبادرات جديدة في مجالات التنمية والبنية التحتية، بما يخدم جهود التكامل الإقليمي ويدعم خطط القارة نحو النمو المستدام.

