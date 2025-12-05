سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اختتم الاجتماع الوزاري الثاني والثلاثون لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا "أغيت"، الجمعة، في العاصمة النمساوية فيينا.

وبحسب مراسل الأناضول، بحث المجتمعون سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا، والإبادة الجماعية في غزة، واتفاقية السلام الموقعة بالأحرف الأولى بين أذربيجان وأرمينيا.

وشارك في الاجتماع الذي عُقد في قصر هوفبورغ بفيينا، ممثلو 57 دولة عضوا في المنظمة، و11 دولة شريكة، معظمهم على مستوى وزراء الخارجية.

وأدلى ممثلو كل دولة بكلمة استغرقت 5 دقائق خلال الاجتماع الذي استمر يومي الخميس والجمعة.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.

وتوصلت أذربيجان وأرمينيا في مارس 2025، إلى تفاهم بشأن نص اتفاقية السلام المزمع توقيعها بين البلدين.

وفي 8 أغسطس الماضي، وقّع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إعلانا مشتركا باسم "خريطة طريق في سبيل السلام"، عقب قمة ثلاثية استضافها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وبدعم أمريكي شنت إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة بغزة، خلّفت أكثر من 70 ألف شهيد وما يفوق 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

وكان يُفترض أن ينهي الحرب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، لكن إسرائيل تخرقه يوميا، ما أدى لقتل وإصابة مئات الفلسطينيين.