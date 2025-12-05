إعلامي سعودي ينصح صلاح بالرحيل عن ليفربول

نصح الإعلامي السعودي وليد الفراج، محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، بالرحيل عن الفريق الإنجليزي وذلك في ظل عدم التقدير الذي يتعرض له في الفترة الأخيرة.

وتراجعت مشاركة صلاح مع ليفربول في الفترة الأخيرة ليظل احتياطيا في المباراتين الماضيتين، ضد كل من وست هام وسندرلاند.

وقال الفراج عبر حسابه على "إكس": "ارى النجم الكبير محمد صلاح اللاعب الأعظم مصريا وعربيا ، ولن تنسى جماهير ليفربول ولا حتى الجماهير الإنجليزية بصمته التاريخية في البريميرليغ ولكن محاولة ترسيخ انه لاعب متقدم بالسن وليس بالضرورة ان يلعب اساسياً هى إشارات انجليزية بأن موعد الرحيل قد حان ، ابومكة اذهب لمن يعرف قيمتك".

وكن صلاح قد جدد تعاقده قبل بداية الموسم الحالي ليستمر موسمين آخرين مع ليفربول الذي يعد أحد الهدافين التاريخيين له سواء في البريميرليج أو بشكل عام، لكن موقفه مؤخرا أثار تكهنات حول إمكانية رحيله، سواء في يناير أو في الصيف.