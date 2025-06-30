باريس سان جيرمان يضم عبد الرحمن فيصل من الأهلي

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تعاقد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مع عبد الرحمن فيصل، لاعب النادي الأهلي لكرة اليد، لينضم إلى صفوف الفريق بالموسم المقبل 2025/2026.

ومن المقرر أن يتولى ستيفان مادسن مدرب الأهلي السابق تدريب باريس سان جيرمان بالموسم المقبل.

ويأتي انتقال عبد الرحمن فيصل إلى صفوف باريس سان جيرمان، بعد أن نجح اللاعب في تقديم موسم مميز خطف به الأنظار خلال ظهوره مع الأهلي ومنتخب مصر.

وظهر فيصل في بطولة العالم لكرة اليد الماضية، والتي ودع فيها منتخب مصر المنافسات من الدور ربع النهائي أمام فرنسا بشكل مميز، جعله محط أنظار العديد من الأندية.