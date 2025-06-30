زعيم المعارضة الإسرائيلية يدعو لوقف الحرب على غزة

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الاثنين، إن إسرائيل لم يعد لديها أي مصلحة في مواصلة الحرب في غزة"، وذلك خلال اجتماع كتلته البرلمانية الأسبوعي.

وصرح لابيد أمام نواب من حزبه «يش عتيد» أو (يوجد مستقبل): «إسرائيل لم يعد لديها أي مصلحة في مواصلة الحرب في غزة؛ لا نجني منها سوى أضرار أمنية وسياسية واقتصادية»، وفق وكالة فرانس برس.

وأضاف أن الجيش يُشاركه الرأي، مشيرا إلى أن الجنود الإسرائيليين يُقتلون في غزة، (حيث قتل 442 على الأقل منذ بدء الهجوم البري في 27 أكتوبر 2023، بحسب مسئولين إسرائيليين).

وأشار لابيد إلى أنه لن يتم القضاء على حركة حماس ما لم تُشكّل حكومة بديلة في غزة، داعيا إلى التشاور مع دول عربية لتسيطر على قطاع غزة.

يُشار إلى أنه بعد بدء سريان وقف إطلاق النار المعلن مع إيران في 24 يونيو، أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال أنه عاد التركيز على غزة، زاعمًا أن العمليات تهدف إعادة إلى المحتجزين وتفكيك حركة حماس.