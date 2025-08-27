تراجع صادرات النفط الروسي بسبب هجمات الطائرات المسيرة ورسوم ترامب العقابية

سجلت صادرات النفط الروسي تراجعا خلال الأسبوع الماضي، على خلفية هجمات الطائرات الأوكرانية المسيرة على خطوط أنابيب تصدير النفط الروسية، وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية عقابية بنسبة 25% على الهند بسبب استيراد النفط الروسي.

أظهرت بيانات تتبع ناقلات النفط التي جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء أن شحنات النفط الخام الأسبوعية من الموانئ الروسية انخفضت بمقدار 320 ألف برميل يوميًا خلال الأسبوع المنتهي في 24 أغسطس الحالي.

وانخفضت التدفقات إلى أدنى مستوى لها في أربعة أسابيع عند 72ر2 مليون برميل يوميا، مدفوعةً بانخفاض عمليات التحميل في ميناء أوست-لوجا على بحر البلطيق. ولم يؤد هذا الانخفاض إلى تغيير يذكر في متوسط ​​شحنات النفط الخام خلال الأسابيع الأربعة الماضية، حيث بلغ متوسط ​​الشحنات المنقولة بحرًا 06ر3 مليون برميل يوميا.

في الوقت نفسه انخفضت شحنات الخام الروسي المتجهة إلى الهند بأكثر من 500 ألف برميل يوميا خلال الشهرين الماضيين، حيث أنه حتى لو انتهت جميع ناقلات النفط الروسي التي ليس لها وجهة مؤكدة بالتفريغ في الموانئ الهندية، فستظل التدفقات منخفضة بمقدار 300 ألف برميل يوميا، أو بنسبة 17%، منذ أواخر يونيو/حزيران الماضي وفقا لبيانات بلومبرج.

ورغم أنه قد يتم التراجع عن زيادة الرسوم الجمركية العقابية الأمريكية أو إيقافها مؤقتا، لكن شركات التكرير تخطط لتقليص مشترياتها من الخام الروسي في الأسابيع المقبلة، وهو تنازل متواضع لضغوط واشنطن، ولكنه أيضا إشارة إلى أن نيودلهي لا تخطط لقطع العلاقات مع موسكو. ومع ذلك، ترى روسيا أن الخصومات التي تقدمها لشركات التكرير الهندية كافية لإقناعها باستمرار شراء النفط الروسي.

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي قال السفير الهندي لدى روسيا أن بلاده ستواصل شراء النفط من أي مصدر يعود بالنفع عليها.

وأضاف في مقابلة مع وكالة أنباء تاس الروسية: "أولاً، لقد أوضحنا تماما أن هدفنا هو ضمان أمن الطاقة لـ 4ر1 مليار نسمة في الهند، وقد ساهم تعاون الهند مع روسيا، شأنها شأن العديد من الدول الأخرى، في تحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية"، مضيفا "لذا، فإن القرار الأمريكي غير عادل وغير معقول وغير مبرر. ستواصل الحكومة الآن اتخاذ إجراءات تحمي المصلحة الوطنية للبلاد. والتجارة تجري على أساس تجاري. فإذا كانت أسس المعاملات التجارية والواردات سليمة، فستواصل الشركات الهندية الشراء من أي مصدر تحصل فيه على أفضل صفقة. هذا هو الوضع الحالي".

قال فيناي كومار: "تعتمد تجارتنا على عوامل السوق، وتهدف بشكل عام إلى ضمان أمن الطاقة لـ 4ر1 مليار نسمة في الهند"، مشيرًا إلى وجود دول أخرى، منها الولايات المتحدة نفسها وأوروبا، تتاجر مع روسيا.

وتعتبر روسيا المصدر الرئيسي لواردات الهند من النفط الخام، والتي أفادت التقارير أنها بلغت ما بين 35 و40% من إجمالي واردات الهند من النفط العام الماضي.