رئيس أذربيجان يكشف عن وساطة بلاده بين سوريا وإسرائيل: نسعى لإحلال السلام

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، إن بلاده تلعب دور الوسيط بين إسرائيل وسوريا، وتهدف إلى المساهمة في إحلال السلام في الشرق الأوسط.

وأضاف خلال مقابلة مع شبكة "العربية"، اليوم الأربعاء، أنّ لقاء بين مسئولين سوريين وإسرائيليين جرى بوساطة أذربيجانية، دون أن يشير إلى مكان انعقاد اللقاء، لكن تقارير إعلامية ذكرت أنه جرى في العاصمة باكو.

وأكد أن الهدف الأساسي لبلاده هو إرساء السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وخلال أغسطس الجاري، توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي أربع مرات في محافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا.

ومنذ أواخر ديسمبر 2024، حين أطاحت فصائل مسلحة ببشار الأسد واستلمت السلطة بدمشق، توغل جيش الاحتلال مرارًا داخل سوريا، وشن غارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر للجيش السوري.

وتحتل إسرائيل منذ 1967 معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت أحداث الإطاحة بنظام الأسد، أواخر 2024، ووسعت رقعة سيطرتها.

من جهة أخرى، تطرق علييف إلى العلاقات بين تركيا وإسرائيل قائلًا: «في السابق دعمنا تطبيع العلاقات بين البلدين، وقد ثمّن الطرفان جهودنا في هذا المسار. واليوم مستعدون للمساهمة في إعادة العلاقات بين أنقرة وتل أبيب في حال طُلب منا ذلك».

وأوضح أن أذربيجان تقدم دعماً إنسانياً ودعماً في مجال الطاقة لسوريا، لافتًا إلى أن الغاز الأذربيجاني يصل إلى سوريا بموجب اتفاق رباعي وقعته بلاده وتركيا وسوريا وقطر تم توقيعه في 12 يوليو الماضي.