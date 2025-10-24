الأهلي بزيه الأساسي أمام إيجل نوار البوروندي

عقد مسئولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول بالنادي الأهلي وإيجل نوار البوروندي، مساء اليوم الجمعة، بمقر النادي بالجزيرة؛ وذلك لتحديد كافة الترتيبات التنظيمية الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين غدا السبت في دوري أبطال إفريقيا.

وحضر الاجتماع من الأهلي: سمير عدلي المدير الإداري، وعلاء صلاح، المنسق الأمني، ومحمد أسامة ووائل محمد إداريا الفريق، وذلك في حضور المنسق العام ومراقب المباراة ومراقب الحكام وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والوفد الإداري لفريق إيجل نوار بطل بوروندي.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي النادي الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، فيما يرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون السماوي بالكامل، بينما يرتدي فريق إيجل نوار طاقمًا من اللون الأبيض بخطوط سوداء، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا من اللون الأصفر.

ويلتقي الأهلي مع إيجل نوار بطل بوروندي في الثامنة من مساء غدٍ السبت في إياب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها على استاد القاهرة.