الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: ظروف المجاعة سائدة في قطاع غزة

تعتقد رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن هناك مجاعة تحدث بالفعل في أجزاء من قطاع غزة.

وردا على سؤال، خلال جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية بالكونجرس الأمريكي يوم الأربعاء، بشأن ما إذا كان هذا التقييم صحيحا بشكل خاص بالنسبة لشمال القطاع الساحلي المحاصر، أجابت سامانثا باور "نعم".

ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية، فإن هذا يجعل باور أول ممثلة للحكومة الأمريكية تؤكد علنا هذا التقييم.

ويشير التصنيف الرسمي للمجاعة إلى أن ما لا يقل عن 20% من السكان يتضررون بالنقص الشديد في الغذاء. وبالإضافة إلى ذلك، يعاني طفل واحد على الأقل من كل ثلاثة أطفال من سوء التغذية الحاد.

وعلى الرغم من أن إعلان المجاعة لا يؤدي إلى استجابة دولية بشكل رسمي، إلا أنه يعتبر أكبر إشارة تحذير من الموت الوشيك لعشرات الآلاف من الأشخاص.

وفي وقت سابق من الجلسة، تلقت باور سؤالا حول تقارير إعلامية صدرت في أوائل أبريل الجاري تفيد بأن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قد تشاركت نشر تحذير بهذا المعنى مع مختلف الوكالات الحكومية الأمريكية.

وأوضحت باور أن هذا التحذير استند إلى ما يسمى بـ"التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي".

ولدى مبادرة "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" نظام متعدد المراحل لتقييم عدد الأشخاص المتأثرين بالجوع وإلى أي مدى، وهو ما تستخدمه الأمم المتحدة.

ووفقا لبيانات "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" فإنه اعتبارا من 18 مارس، كانت المجاعة أمر وشيك بالفعل في ذلك الوقت. وكان من المتوقع حدوثه في شمال قطاع غزة في الفترة بين منتصف مارس ومايو. وقالت باور "نعتقد أن هذا التقييم يتمتع بالمصداقية".

وشددت على أن المساعدات الحالية التي يجري تسليمها إلى قطاع غزة ليست كافية "لمنع المجاعة التي تهدد الجنوب والظروف التي تؤدي بالفعل إلى زيادة وفيات الأطفال في الشمال".