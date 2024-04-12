كاف يُعلن موعد مباراتي الزمالك ودريمز الغاني في نصف نهائي الكونفدرالية

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الجمعة، مواعيد مباريات دور نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الحالي 2023-2024.

زنجح الزمالك في التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية رفقة نهضة بركان (المغرب)، اتحاد العاصمة (الجزائر)، دريمز (غانا).

ويواجه الزمالك فريق دريمز الغاني، في الدور نصف النهائي، فيما يواجه اتحاد العاصمة مع نهضة بركان المغربي.

وأعلن «كاف» أن مباراة الزمالك ودريمز في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية ، ستقام على ملعب استاد القاهرة، يوم الأحد الموافق 21 أبريل 2024، في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، بينما تقام مواجهة الإياب في غانا، يوم الأحد الموافق 28 أبريل 2024، في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة.

بينما تقام مباراة الذهاب بين اتحاد العاصمة ونهضة بركان في نصف نهائي الكونفدرالية، في الجزائر يوم الأحد الموافق 21 أبريل في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، على أن يكون لقاء العودة في المغرب يوم 28 أبريل في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.