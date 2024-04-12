عزّز نيو أورليانز بيليكانز حظوظه، في حجز مقعد مباشر في الأدوار الإقصائية الـ"بلاي أوف"، بعد فوزه على مضيفه ساكرامنتو كينجز 135-123، أمس الخميس، في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

ومن جانبه، سقط بوسطن سلتيكس، متصدر المنطقة الشرقية، للمباراة الثانية تواليا أمام نيويورك نيكس، 109-118.

وفي المباراة الأولى، تعملق الثنائي زيون وليامسون وماك ماكلونج، حيث سجل كلّ منهما 31 نقطة، بالإضافة إلى 27 نقطة من تري مورفي، لقيادة بيليكانز إلى الفوز في معركةٍ محتدمة ضمن المنطقة الغربية، التي حُسم فيها تأهّل 5 فرق حتّى الآن.

ويُمكن لنيو أورليانز أن يحتفظ بالمركز السادس، الأخير المؤهل مباشرةً، ويتفادى لعب الملحق (بلاي إن)، في حال تحقيقه الفوز في آخر مباراتين أمام مضيفه جولدن ستايت ووريرز، التاسع، وعلى أرضه ضد لوس أنجليس ليكرز، العاشر.

ومن جانبه، بقيَ كينجز في المركز الثامن، بعد خسارته الـ35 مقابل 45 فوزا، مثل ليكرز، وووريرز الذي فاز على مضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 100-92.

صافرات استهجان

وسقط سلتيكس للمباراة الثانية تواليا، وهذه المرة على أرضه بفارق 9 نقاط، بعد خسارته الماضية أمام مضيفه ميلووكي باكس 91-104.

وأنهى نجم نيكس، جايلن برانسون، المباراة بتسجيله 39 نقطة، مستمرا في تقديم مستوى مميّز على مدار المباريات الأخيرة، إذ أحرز 35 نقطة أو أكثر في آخر 5 مباريات.

وحقق نيكس فوزه الـ48، محتلا المركز الثالث، بفارق فوز واحد عن باكس، قبل مباراتين من انتهاء الدوري المنتظم.

وأطلقت جماهير سلتيكس صافرات الاستهجان ضد فريقها بعد الخسارة، وهو أمر لم يعترض عليه لاعب الارتكاز اللاتفي، كريستابس بورزينجيس، حيث قال: "لقد تعرّضنا لصيحات الاستهجان لسبب: هذا ليس الفريق الذي يُحبّه جمهورنا.. لكن يجب أن تكون هناك ثقة بأننا سنقدّم الأفضل، حين نحتاج إلى ذلك".

وأضاف: "لدينا أسبوع للتحضير، وبعض المباريات لاستعادة مستوانا، ووقت للمضي قدما".

وفي مباريات أخرى، تغلّب شيكاغو بولز على مضيفه ديترويت بيستونز 127-105، بقيادة ديمار ديروزان الذي سجّل 39 نقطة، وسيلعب ضد أتلانتا هوكس، في الجولة الأولى من الملحق.

كما فاز يوتا جاز على ضيفه هيوستن روكتس 124-121، في مباراة تحصيلٍ حاصل، إذ يحتل الأوّل المركز الثاني عشر، بينما يأتي روكتس في المركز الحادي عشر، وقد انتهت حظوظهما في التأهّل.

وشهدت المباراة إحراز فريد فان فليت 42 نقطة لروكتس، كأفضل مسجّل في المواجهة.