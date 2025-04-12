أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن المحافظة وضعت بانرات ولافتات مدونًا عليها التعريفة الجديدة بجميع المواقف الرسمية. عقب اعتمادها؛ لإعلام السائقين والمواطنين بالزيادة الجديدة لكل خط.

ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع جهاز السرفيس والنقل الجماعي، بتكثيف الرقابة والتواجد الميداني بالمواقف والمتابعة الدورية للطرق وخطوط السير؛ للتأكد من سريان التعامل بالتعريفة الجديدة، والتزام السائقين بها دون تجاوز.

وكلف المحافظ، رئيس جهاز السرفيس، بتكليف مندوب من الجهاز بكل موقف لتلقي شكاوى المواطنين في هذا الشأن، والتأكد من نشر إدارة الموقف للتعريفة الجديدة بشكل واضح للمواطنين ولصق السائقين للتعريفة الخاصة بخط السير الخاص به على الزجاج الأمامي للسيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد المحافظ، على تنظيم أكمنة ثابتة ومتحركة بالتعاون مع إدارة المرور لإيقاف سيارات السرفيس والتعرف من المواطنين على الأجرة التي تم دفعها ومدى التزام السائق بها وفي حال المخالفة يتم اتخاذ اللازم حيال المخالفين.