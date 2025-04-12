الأكاديمية المصرية للفنون بروما تنظم فعالية فنية وثقافية

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في إطار خطة الأنشطة الثقافية والفنية للأكاديمية المصرية للفنون بروما، نظمت الأكاديمية برئاسة الدكتورة رانيا يحيى، فعالية فنية وثقافية بالتعاون مع وزارة الثقافة الإيطالية وجامعة روفا وجامعة لويس بروما.

واستضافت الأكاديمية، الدكتور هشام عزمي رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري لحماية الملكية الفكرية.

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واستهل الحدث بمعرض تشكيلي لطلاب جامعة روفا بروما وتضمن المعرض عدد كبير من اللوحات والمنحوتات المتميزة التى تعبر عن إمكانات الطلاب ومواهبهم.

‏وبعد افتتاح المعرض والترحيب بالفنانين الشباب الإيطاليين طلاب الجامعة الذين أثروا المعرض بلوحاتهم في سابقة هي الأولى من نوعها، منحت الدكتورة رانيا يحيى درع الأكاديمية لرئيس الجامعة.

‏عقب ذلك، انتقل جميع الحضور لمسرح الأكاديمية حيث مؤتمر "الإبداع والملكية الفكرية" ورحبت مديرة الأكاديمية بالأستاذ الدكتور هشام عزمي رئيس جهاز حماية الملكية الفكرية بمصر والذي أتى خصيصًا للمشاركة في هذا المؤتمر المهم.

كما رحبت بجوليانا شيريللو ممثلة وزارة الثقافة الإيطالية ورئيس قسم حقوق الطبع بالوزارة، أيضا تم الترحيب بالدكتور باولو مارتسانو أستاذ قوانين حماية الملكية الفكرية بجامعة لويس.

‏خلال المؤتمر، عرض الدكتور هشام عزمي الاستراتيجية المصرية المتعلقة بحماية الملكية الفكرية، وما قامت به مصر من جهود في هذا السياق.

وأشار إلى اهتمام الدولة المصرية بهذا الملف وحرصها على حماية حقوق المكلية الفكرية في كافة التخصصات سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات، وشدد على ضرورة التوعية، وإمكانية دعم التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا.

وأشار إلى أن هذا المؤتمر هو الأول فى هذا الملف بين مصر وأوربا، وأوصى الأكاديمية أن تكون نقطة ارتكاز وانطلاق لملف الملكية الفكرية مع القارة الأوربية كلها.

وأكد ريادة مصر وقيمتها التاريخية والحضارية وأيضاً الثقافية فى بناء أول دار أوبرا فى المنطقة، وأول دار للكتب والوثائق القومية وغيرها.

‏كما أشارت الدكتورة جوليانا شيريللو ممثلة وزارة الثقافة بكل ما لديها من خبرة في هذا الملف وعرضت ما قامت به الدولة الإيطالية حرصاً منها على حماية حقوق الملكية الفكرية وحقوق الطبع والنشر.

فيما أشار الدكتور باولو مارتسانو بجامعة لويس إلى القوانين المتبعة والأطر التشريعية التي تعمل على الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للفنانين والمبدعين وأصحاب الأفكار المتفردة.

وفي نهاية المؤتمر، كرمت مديرة الأكاديمية المشاركين ومنحهم درع الأكاديمية، وأساتذة جامعة روفا والطلاب المشاركين بالمعرض وتقديم شهادات تقدير تشجيعا لهم وتقديرا الإبداعاتهم.

‏حضر الأمسية السفير حسين السحرتى سفير مصر بدولة الفاتيكان، وبعض الديلوماسيين العرب والأجانب، وحضور كثيف من جامعة روفا وجامعة لويس وبعض ممثلي وزارة الثقافة الإيطالية، والحضور الكبير من الإيطاليين وبعض الجنسيات الأوروبية المهتمين بملف الملكية الفكرية.