وزير الدفاع الإسرائيلي يطرح احتمال إنشاء مستوطنات في شمال غزة

تحدث يسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن إقامة مستوطنات في شمال غزة، مما يتناقض مع خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي تتضمن انسحابًا تدريجيًا للقوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية.

وقال كاتس خلال مشاركته في فعالية في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الثلاثاء: "بعون من الرب، وعندما يحين الوقت"، ستنشئ إسرائيل مواقع استيطانية في شمال قطاع غزة، في مواقع المستوطنات الإسرائيلية التي تم إخلاؤها قبل 20 عامًا.

وأضاف، سيتم ذلك "بالطريقة الصحيحة وفي الوقت المناسب".

كما تحدث كاتس، وهو عضو في حزب ليكود اليميني، عن "ثورة كبرى" في الضفة الغربية، حيث وافقت إسرائيل مؤخرًا على إنشاء مستوطنات إضافية هناك.

وتُعد المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي التي يطالب الفلسطينيون بأن تكون جزءًا من دولة مستقبلية لهم، غير قانونية بشكل واسع من قبل المجتمع الدولي وتُعتبر عائقًا رئيسيًا أمام التوصل إلى تسوية سلمية عبر التفاوض.

وفي أغسطس الماضي، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لا تعتزم احتلال، وإعادة استيطان قطاع غزة، وصرح آنذاك بقوله "هذه ليست سياستي".