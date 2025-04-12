حماس: وفدنا المفاوض توجه للقاهرة ضمن جهود التوصل لوقف العدوان الإسرائيلي

قالت حركة حماس، إن وفدًا منها جاء إلى القاهرة في إطار الجهود الهادفة للتوصل لوقف الحرب على غزة.

وذكرت حماس في بيان، مساء السبت، إن الوفد المفاوض في الحركة برئاسة الدكتور خليل الحية، توجه إلى القاهرة، تلبيةً لدعوة من مصر.

وأضافت: «سيتم الاجتماع والمتابعة مع الإخوة الوسطاء من قطر ومصر، في إطار مواصلة الجهود والمساعي الهادفة إلى التوصّل لاتفاق ووقف العدوان الصهيوني على شعبنا».

وأكدت حماس، أنها تتعامل بإيجابية مع أيّ مقترحات تضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاباً كاملاً لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، والتوصّل إلى صفقة تبادل جادّة.