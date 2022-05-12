عضو القومي لحقوق الإنسان: مدعوون لحوار استثنائي يسعى لتوافق وطني





قال عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي دعوة الحوار الوطني وهناك حرص على المشاركة فيه، فهناك حالة اشتياق للسياسة.



وأضاف، خلال الجلسة التشاورية لمنتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، نحن مدعوون لحوار استثنائي يسعى لتوافق وطني، متابعا : "دعوة الحوار لأول مرة قادمة من الدولة صاحبة المصلحة في التوافق الوطني".



وشدد على ضرورة تحقيق الأولويات الخاصة بالتنمية والتعليم، ومختلف القضايا.



وأوضح، لابد من فتح المجال العام، والدولة القوية تُمكن مواطنيها من ممارسة السياسة.



وأشار، إلى أننا في حاجة إلى عقد اجتماعي جديد، ونحن مستعدين للعمل العام.



ويشارك في الحوار: "مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمحامية نهاد أبو القمصان عضو المجلس، والعميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ الدكتور عبدالمنعم سعيد، والكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروق عماد الدين حسين، والباحث سمير مرقص، والباحث نبيل عبدالفتاح، والدكتور عماد جاد، الكاتب الصحفي ورئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع أكرم القصاص، الدكتور طلعت عبدالقوي، الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، والكاتب الصحفي حمدي رزق، والدكتور عمرو الورداني أمين دار الإفتاء المصرية، والأنبا آرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي".



وتأتي الجلسة التشاورية في إطار دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحوار مجتمعي تشترك فيه كل القوى المجتمعية.