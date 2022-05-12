رئيس أوكرانيا يسعى إلى مزيد من دعم ألمانيا خلال محادثات هاتفية مع شولتس

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بحث رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينيسكي مع المستشار الألماني أولاف شولتس كيف يمكن لبرلين تقديم مزيد من الدعم لبلاده للتصدي للغزو الروسي للأراضي الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت في بيان إن الزعيمين تبادلا وجهات النظر بشأن "الطرق الفعلية والعملية للغاية لمساعدة أوكرانيا، واتفقا على مواصلة التواصل الوثيق".

وغرد زيلينيسكي عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي: "عقدت محادثات منتظمة مع المستشار شولتس. تحدثنا عن المساعدات الدفاعية، والتعاون في قطاع الطاقة، وزيادة العقوبات على المعتدي الروسي. نقدر المستوى الرفيع للحوار مع ألمانيا والدعم التي تقدمه لكفاحنا."

وأوضح المتحدث الألماني أن الرئيس الأوكراني أخطر المستشار شولتس بما وصلت إليه المفاوضات المتقطعة مع روسيا من أجل إنهاء العنف.

وأكد المتحدث أن شولتس أكد موقفه الصارم فيما يتعلق بضرورة وقف روسيا العمليات الحربية في أوكرانيا، وسحب قواتها من البلاد، لتستعيد أوكرانيا وحدة أراضيها.